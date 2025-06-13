Иран запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации.

«Это голос всего иранского народа и государства, который свидетельствует: мы не начинали войну. Но завершение этой истории будет написано рукой Ирана», — говорится в документе.

В результате атак ЦАХАЛ пострадали, в том числе мирные жители. Среди них — дети и женщины. По предварительным данным, погибло не меньше восьми человек.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили израильскую сторону за атаку по Тегерану, Нетензе и другим иранским городам.

По мнению ряда экспертов, одна из причин удара — желание Израиля сорвать ядерную сделку Соединенных Штатов и Ирана, а также втянуть США в этот конфликт. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран выпустил в сторону Израиля больше ста беспилотников.