Иран запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН

В результате массированного удара по Ирану пострадали мирные жители, в том числе дети и женщины.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства в международной организации.
«Это голос всего иранского народа и государства, который свидетельствует: мы не начинали войну. Но завершение этой истории будет написано рукой Ирана», — говорится в документе.
В результате атак ЦАХАЛ пострадали, в том числе мирные жители. Среди них — дети и женщины. По предварительным данным, погибло не меньше восьми человек.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили израильскую сторону за атаку по Тегерану, Нетензе и другим иранским городам.
По мнению ряда экспертов, одна из причин удара — желание Израиля сорвать ядерную сделку Соединенных Штатов и Ирана, а также втянуть США в этот конфликт. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран выпустил в сторону Израиля больше ста беспилотников.
- 13 июн
- Россия резко осуждает: в Кремле прокомментировали атаки Израиля на Иран
- 13 июн
- В результате атаки Израиля на границе Ирана и Ирака погиб один человек
- 13 июн
- Символ неотомщенной крови: над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг
- 13 июн
- «Мы готовились много лет»: ЦАХАЛ о готовности Израиля отразить иранскую атаку
- 13 июн
- «Мир меняется»: почему решение старых конфликтов с помощью оружия стало нормой
- 13 июн
- «Очень много автобусов»: какая обстановка сейчас в израильских городах
- 13 июн
- Начали перехватывать БПЛА: представитель ЦАХАЛ об отражении атаки Ирана
- 13 июн
- «Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке
- 13 июн
- В Тель-Авиве отменили гей*-парад
- 13 июн
- Самолет израильского премьер-министра Нетаньяху был поднят в воздух
80%
Нашли ошибку?