Радужная форель и щучья икра: чем будут угощать гостей ПМЭФ-2025

Рестораны форума делают упор на продукты от локальных производителей и русскую кухню.

В главном атриуме Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продолжается строительство павильонов, но рестораны уже готовы принимать и кормить гостей и спикеров. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Заведения, в которых можно будет подкрепиться, располагаются в выставочном центре «Экспофорум». Многие из них делают акцент на русскую кухню и продукты местных производителей.

В меню ресторана Forum значится радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад, командорский кальмар и другие изыски авторской кухни, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер. Однако денег на форум стоит взять побольше — цена на сет не самая демократичная.

«Упор максимально делаем на локальные продукты, сделанные в нашей стране. Сет будет стоить 6500 рублей на человека. Гость приходит и выбирает закуску, суп, горячее, десерт и напиток», — рассказал шеф-повар ресторана Антон Грибанов.

А вот в ресторане «Варево» средний чек будет немного меньше — в районе пяти тысяч рублей. Но, как ответил шеф-повар заведения Алексей Беликов, такой счет получается, если человек съест не так много. В «Вареве» будут подаваться блюда в «старорусских традициях в современном исполнении».

На ПМЭФ-2025 прибудут гости из более чем 92 стран, в том числе главы государств, политические лидеры и предприниматели. Форум стартует уже 18 июня и продлится четыре дня. В этом году он пройдет в 28-й раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликована основная тема ПМЭФ-2025.