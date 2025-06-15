Радужная форель и щучья икра: чем будут угощать гостей ПМЭФ-2025

Обед на ПМЭФ-2025 будет стоить порядка 6,5 тысячи рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Рестораны форума делают упор на продукты от локальных производителей и русскую кухню.
В главном атриуме Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продолжается строительство павильонов, но рестораны уже готовы принимать и кормить гостей и спикеров. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Заведения, в которых можно будет подкрепиться, располагаются в выставочном центре «Экспофорум». Многие из них делают акцент на русскую кухню и продукты местных производителей.
В меню ресторана Forum значится радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад, командорский кальмар и другие изыски авторской кухни, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер. Однако денег на форум стоит взять побольше — цена на сет не самая демократичная.
«Упор максимально делаем на локальные продукты, сделанные в нашей стране. Сет будет стоить 6500 рублей на человека. Гость приходит и выбирает закуску, суп, горячее, десерт и напиток», — рассказал шеф-повар ресторана Антон Грибанов.
А вот в ресторане «Варево» средний чек будет немного меньше — в районе пяти тысяч рублей. Но, как ответил шеф-повар заведения Алексей Беликов, такой счет получается, если человек съест не так много. В «Вареве» будут подаваться блюда в «старорусских традициях в современном исполнении».
На ПМЭФ-2025 прибудут гости из более чем 92 стран, в том числе главы государств, политические лидеры и предприниматели. Форум стартует уже 18 июня и продлится четыре дня. В этом году он пройдет в 28-й раз.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликована основная тема ПМЭФ-2025.
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- В Петербурге все готово к проведению ПМЭФ-2025
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- 15 июн
- «Бизнес всегда зависит от геополитики» — лидер группы BRAZZAVILLE о работе в России
- 7 апр
- Глобальная повестка дня: опубликована основная тема ПМЭФ-2025
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- Несколько компаний из США примут участие в ПМЭФ-2025
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