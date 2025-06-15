Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 истребителями ЦАХАЛ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 72 0

Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 истребителями ЦАХАЛ

Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 истребителями ЦАХАЛ

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Тема:
Война Израиля и Ирана

На производствах обогащается урана проводятся исследования в области энергетики.

Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 израильскими истребителями в ночь на 15 июня. Об этом сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, итогом авианалета стало повреждение 80 целей. В том числе урон был нанесен штаб-квартирам Министерства обороны Ирана и ядерного проекта. Также под удар попали объекты, на которых хранились архивные материалы.

На объектах в Тегеране обогащают уран, занимаются исследованиями в области энергетики, разработкой и производством боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ.

Израиль в ночь на 13 июня нанес по территории Ирана упреждающий удар, целью которого стали военные и ядерные объекты страны. По данным ЦАХАЛ, из-за атак погибли девять ведущих ученых-ядерщиков Исламской Республики. На данный момент есть информация, что Армия обороны Израиля с начала вооруженной операции ударила по 720 объектам военной инфраструктуры Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тегеране заявили о готовности к соглашению о гарантиях отсутствия ядерного оружия.

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