Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 истребителями ЦАХАЛ
Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 истребителями ЦАХАЛ
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
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На производствах обогащается урана проводятся исследования в области энергетики.
Ядерные объекты в Тегеране были атакованы 50 израильскими истребителями в ночь на 15 июня. Об этом сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«50 истребителей ВВС всю ночь летали в небе над Тегераном и атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, итогом авианалета стало повреждение 80 целей. В том числе урон был нанесен штаб-квартирам Министерства обороны Ирана и ядерного проекта. Также под удар попали объекты, на которых хранились архивные материалы.
На объектах в Тегеране обогащают уран, занимаются исследованиями в области энергетики, разработкой и производством боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ.
Израиль в ночь на 13 июня нанес по территории Ирана упреждающий удар, целью которого стали военные и ядерные объекты страны. По данным ЦАХАЛ, из-за атак погибли девять ведущих ученых-ядерщиков Исламской Республики. На данный момент есть информация, что Армия обороны Израиля с начала вооруженной операции ударила по 720 объектам военной инфраструктуры Ирана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тегеране заявили о готовности к соглашению о гарантиях отсутствия ядерного оружия.
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