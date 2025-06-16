ВСУ заминировали детский самокат в Курской области

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Взрывное устройство обнаружили российские саперы.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Взрывное устройство в детском самокате оставили украинские боевики в одном из населенных пунктов Курской области. Страшную находку сделали наши саперы, разминируя освобожденные приграничные районы.

Ежедневно специалисты проводят рейды по поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, заложенных ВСУ.

А на самых опасных участках активно применяются роботы — комплекс «Сталкер», помогающий обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Ранее двое комбайнеров пострадали при подрыве на мине в Курской области, об этом писал 5-tv.ru. У обоих зафиксированы термические ожоги. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил глава региона.

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