Двое комбайнеров пострадали при подрыве на мине в Курской области

У обоих диагностированы термические ожоги.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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В деревне Шептуховка Кореневского района Курской области на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвались двое сельхозработников. Инцидент произошел с комбайнерами из Льговского района. Об этом 10 июня в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате взрыва пострадали два молодых человека в возрасте 18 и 23 лет. У обоих зафиксированы термические ожоги. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил глава региона.
Шептуховка находится вблизи границы с Украиной, и регион регулярно подвергается обстрелам и другим угрозам со стороны ВСУ.
Ранее, писал 5-tv.ru, обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске.
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