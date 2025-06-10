Двое комбайнеров пострадали при подрыве на мине в Курской области

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 17 0

У обоих диагностированы термические ожоги.

Двое комбайнеров пострадали при подрыве на мине в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Тема:
Курская область

В деревне Шептуховка Кореневского района Курской области на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвались двое сельхозработников. Инцидент произошел с комбайнерами из Льговского района. Об этом 10 июня в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате взрыва пострадали два молодых человека в возрасте 18 и 23 лет. У обоих зафиксированы термические ожоги. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил глава региона.

Шептуховка находится вблизи границы с Украиной, и регион регулярно подвергается обстрелам и другим угрозам со стороны ВСУ.

Ранее, писал 5-tv.ru, обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске.

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