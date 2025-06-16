Российские ученые и музыканты эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Всего из Ирана вывезли более 200 россиян.
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из Ирана уже эвакуированы 225 россиян, заявили в нашем посольстве. Среди них — члены семьи дипломатов. В безопасности и 14 ученых, они участвовали в российско-иранской конференции БРИКС. После начала боевых действий их доставили на территорию посольства. И затем вывезли в Азербайджан.
«Я уже нахожусь на территории Азербайджана, приветливого Азербайджана, нас встречает российское посольство, делает все возможное, на границе абсолютно доброжелательное отношение. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе», — рассказала профессор МГИМО, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
Эвакуировали и российских артистов. Большой симфонический оркестр имени Чайковского прервал свой гастрольный график. И ближайший концерт даст в Баку в знак признательности принимающей стране.
- 17 июн
- Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
- 17 июн
- Внутренний раскол: Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде
- 17 июн
- Большой симфонический оркестр провел концерт в Баку после эвакуации из Ирана
- 17 июн
- Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля
- 17 июн
- В Израиле допустили попытку убийства верховного лидера Ирана
- 17 июн
- Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке
- 17 июн
- Более 320 россиян эвакуировали из Ирана благодаря работе дипломатов
- 17 июн
- «Железный купол» не справляется: системы ПВО Израиля не могут перехватить все цели
- 17 июн
- Всем покинуть Тегеран! Дональд Трамп сделал шокирующее заявление
- 17 июн
- Три человека погибли на нефтяных заводах в Хайфе в ходе ударов Ирана
Читайте также
80%
Нашли ошибку?