«Железный купол» не справляется: системы ПВО Израиля не могут перехватить все цели
Системы ПВО Израиля не справляются с атаками Ирана
Фото, видео: Reuters/Ran Goldman; 5-tv.ru
Тегеран нанес очередной мощный удар.
За тем, что сейчас происходит в Тель-Авиве и его пригородах, следит корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, который сам последние несколько суток провел под обстрелами.
«Баллистическая ракета, посланная из Ирана, взорвалась всего лишь в нескольких метрах отсюда. В радиусе сотен метров все практически было уничтожено ударной волной. Одно из мест, которое больше всего пострадало, масштабное здание, в котором было консульство США», — сообщает журналист.
Люди продолжают эвакуироваться, добавляет Кулюхин. В зданиях находиться нельзя, они могут рухнуть в любую секунду.
«Кроме этого, под нами еще находятся метро, которые как раз сейчас строят в Тель-Авиве, и оно тоже может обрушиться», — отмечает корреспондент.
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