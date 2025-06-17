Три человека погибли на нефтяных заводах в Хайфе в ходе ударов Ирана

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 66 0

Kan: на НПЗ в Хайфе в результате иранского удара погибли три человека

На НПЗ в Хайфе от иранского удара погибли три человека

Фото: Reuters/Rami Shlush

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Работа предприятий остановлена.

В израильском городе Хайфа в результате удара Ирана по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Bazan Group погибли три человека. Из-за попадания ракеты в электростанцию прекращена работа предприятий. Об этом сообщает портал Kan.

«Три человека, погибших в результате ракетного удара в районе Хайфы, находились на территории городского нефтеперерабатывающего комплекса», — отмечается в материале.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ночью 16 июня в результате иранской ракетной атаки по Израилю, на электростанции в Хайфе вспыхнул пожар.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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