Три человека погибли на нефтяных заводах в Хайфе в ходе ударов Ирана
Kan: на НПЗ в Хайфе в результате иранского удара погибли три человека
Фото: Reuters/Rami Shlush
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Работа предприятий остановлена.
В израильском городе Хайфа в результате удара Ирана по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Bazan Group погибли три человека. Из-за попадания ракеты в электростанцию прекращена работа предприятий. Об этом сообщает портал Kan.
«Три человека, погибших в результате ракетного удара в районе Хайфы, находились на территории городского нефтеперерабатывающего комплекса», — отмечается в материале.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ночью 16 июня в результате иранской ракетной атаки по Израилю, на электростанции в Хайфе вспыхнул пожар.
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