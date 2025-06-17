Большой симфонический оркестр провел концерт в Баку после эвакуации из Ирана

Российские ученые, которые в разгар боевых действий оказались в Иране, благополучно вернулись на Родину. До эскалации они участвовали в конференции БРИКС. После атаки Израиля делегацию экстренно направили из Тегерана в Баку, а оттуда уже в Москву.

«В Азербайджане (к нам. — Прим.ред.) отнеслись чудесно! Действительно, нас очень гостеприимно встретили, очень помогли», — сказал заместитель директора института востоковедения Российской академии наук (РАН) Василий Кузнецов.

«Мы не испытывали особых затруднений, поддерживали друг друга, свою делегацию и рады наконец-то оказаться дома», — добавила руководитель ассоциации клубов межнациональной дружбы Любовь Савельева.

В Москву вернулись 12 ученых. Еще двое, как ожидается, прибудут уже сегодня.

Ну а наши музыканты из Большого симфонического оркестра имени Чайковского все еще в Баку. Они проделали большой путь из иранского Исфахана, где выступали в рамках Дней российской культуры.

Несмотря на усталость, музыканты провели концерт для публики Азербайджана в знак благодарности за теплый прием. Концертный зал филармонии был переполнен. Те, кому не хватило мест, сидели на ступеньках. Прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова и Баха. А по окончании концерта зал еще долго приветствовал наших музыкантов аплодисментами.