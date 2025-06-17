Лавров и глава МИД Египта выступили за прекращение боев между Ираном и Израилем

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 68 0

Главы внешнеполитических ведомств глубоко обеспокоены, так как силовая акция против Исламской республики нарушает устав ООН и нормы международного права.

Лавров и глава МИД Египта выступили за прекращение боев между Ираном и Израилем

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Египта Бадр Абдельати заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия между Израилем и Ираном. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиями для всего региона», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе телефонного разговора Лавров и Абдельати отметили, что предпринятая Израилем силовая акция против Ирана нарушает устав Организации объединенных наций (ООН) и нормы международного права. Главы внешнеполитических ведомств глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией.

Лавров также указал на совместное заявление МИД арабских и мусульманских стран, в число которых вошел Египет. Документ призывает в срочном порядке прекратить огонь и наладить коллективную работу в интересах деэскалации обстановки.

«С египетской стороны была выражена высокая оценка готовности России оказывать необходимые посреднические усилия в целях политико-дипломатического урегулирования кризиса», — уточнили в пресс-службе МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Турция требуют прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

Тема:
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