Иран запустил по Израилю более 400 ракет и сотни дронов

Начали появляться сообщения о том, что Соединенные Штаты готовы вмешаться в ирано-израильский конфликт.

В частности, агентство Axios и телеканал Fox News, привели данные о переброске новых американских подразделений на Ближний Восток. Кто-то опять вспомнил о «шкале пиццы», заказы которой в Пентагон возрастают во время подготовки серьезных операций. Кто-то смотрит за количеством беспилотников-наблюдателей вблизи конфликтного региона.

Так или иначе США официально пока вне войны. А вот Тегеран и Тель-Авив на протяжении всего дня обменивались ракетными ударами, но подтвержденных видеокадров очень мало. Одни из последних опубликованы интернет-каналами, имеющими отношение к правительству Ирана.

На одной съемке, якобы, очередные пуски баллистических ракет, нацеленных на Израиль. Таких стартов за минувшие сутки было уже около двух десятков. Кроме того, по сообщению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сегодня они также использовали высокоточные беспилотники большой дальности.

В свою очередь, Тель-Авив уверяет, что отразил практически все удары. Однако сами израильтяне видят, что хваленый «Железный купол» справляется все хуже. Об этом рассказывает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Вы можете видеть за мной много автобусов, которые пострадали. Масштабные разрушения от одной баллистической ракеты. Вы можете видеть место падения ракеты, совсем близко жилой район. Громадная воронка — последствия взрыва ракеты. Сейчас было уведомление в телефоне, что начнутся ракетные атаки со стороны Ирана опять. Мы оставляем машину тут и выходим быстро. Бежим. Вот сейчас мы находимся в бомбоубежище, это под землей, и вот тут надо ждать примерно десять минут», — передает журналист.

Ответ Тель-Авива последовал незамедлительно. Больше всего разрушений в Тегеране. Там погибли, как минимум, три человека, но спасатели до сих пор ищут тела под завалами. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что сегодня главным успехом их атак, можно считать уничтожение нового главы центрального штаба Ирана, который был назначен на эту должность всего пару дней назад.