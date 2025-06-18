Израильская ракета поразила свой же объект

Пока Иран и Израиль меряются тактическими успехами, военные эксперты в остальном мире, а также те, кто просто следит за происходящем на Ближнем Востоке, детально изучают несколько съемок работы противовоздушной обороны израильского государства. Дело в том, что на наших глазах, похоже, произошла небольшая техническая революция.

Обратите внимание на траектории ракет перехватчиков, которые, взлетая, делают большую дугу, а в финале бьют по своим же. Такое поведение можно было бы объяснить техническими сбоями, но те, кто давно занимается системами ПВО, утверждают, что ракеты не теряют управление.

«Я полагаю, что Иран в состоянии был разработать технологию, которая может, действительно, изменить систему управления полетом ракеты. И таким образом добиться того, чтобы зенитная ракета летела не к цели на перехват баллистической ракеты иранской, а поражала непосредственно место дислокации какой-то соседней израильской батареи», — утверждает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея.

Другими словами, Иран обладает технологиями, позволяющими не только перехватывать ракеты противника, но и использовать их против врага. Причем не факт, что такие разработки не существуют у других стран, в частности у России при противодействии американским системам ПВО Patriot. Только вот узнать и доказать их существование тяжело.