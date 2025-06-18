Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
Об этом сообщил представитель Исламской Республики в Вене.
Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office
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Иранские ядерные объекты по всей стране защищены. Соответствующие меры уже приняты государством. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
«Исламская Республика Иран уже приняла необходимые меры для защиты своего ядерного оборудования и материалов», — отмечается в материале, опубликованном в соцсетях.
Также политик подчеркнул, что дополнительная информация будет сообщена Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) позже.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Трамп допустил удары США по ядерным объектам в Иране. Главной целью является подземный завод по обогащению урана в Фордо.
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