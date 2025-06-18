Иран принял меры по защите своих ядерных объектов

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 255 0

Об этом сообщил представитель Исламской Республики в Вене.

Иран принял меры по защите своих ядерных объектов

Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Иранские ядерные объекты по всей стране защищены. Соответствующие меры уже приняты государством. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

«Исламская Республика Иран уже приняла необходимые меры для защиты своего ядерного оборудования и материалов», — отмечается в материале, опубликованном в соцсетях.

Также политик подчеркнул, что дополнительная информация будет сообщена Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) позже.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Трамп допустил удары США по ядерным объектам в Иране. Главной целью является подземный завод по обогащению урана в Фордо.

Тема:
Война Израиля и Ирана
18 июн
Последствия неминуемы: Иран может стать для США «вторым Вьетнамом»
18 июн
Израильская ракета поразила свой же объект
18 июн
Иран запустил по Израилю более 400 ракет и сотни дронов
17 июн
В МИД РФ потребовали от МАГАТЭ отчет по ударам Израиля по Ирану
17 июн
Reuters: США направляют дополнительные истребители на Ближний Восток
17 июн
Трамп объявил о полном контроле США над иранским воздушным пространством
17 июн
Трамп допустил удары США по ядерным объектам в Иране
17 июн
Израиль готовит новые атаки на Иран
17 июн
Лавров и глава МИД Египта выступили за прекращение боев между Ираном и Израилем
17 июн
Спрос на отдых в ОАЭ у россиян рухнул на 40 процентов
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.71
0.20 90.75
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ
11:05
Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
10:56
Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире
10:53
Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян
10:38
Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025
10:10
С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Шоу-биз за неделю: Гордон простила Седокову, а Гогунский учит женщин жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025