В России призвали малый бизнес адаптироваться к новым трендам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 72 0

Человечество находится на новом витке технологического уклада, что влияет и на предпринимателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Малому бизнесу нужно быть в тренде всемирных экономических сообществ. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

«Здесь „умному“ малому бизнесу — а сегодня „глупый“ малый бизнес не выживает — нужно быть в тренде», — заметил Калинин.

Дело в том, что сейчас происходит технологическая революция во всех отраслях: от робототехники до передачи энергии и переработки отходов. То есть человечество идет на новый виток технологического уклада, уточнил глава организации.

Поэтому нужно поддерживать связи с экономическими сообществами и внутри, и за пределами страны. Ведь тогда и обмен информацией, и понимание того, что происходит в секторе, пройдут в ускоренном темпе. А значит, можно меньше времени тратить на принятие наилучших решений.

«Важно сегодня находить быстрее информацию и быстрее внедрять лучшие практики в своем бизнесе», — заметил Калинин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уровень экономических связей РФ с Западом упал в десять раз.

Тема:
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