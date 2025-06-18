В России призвали малый бизнес адаптироваться к новым трендам

Человечество находится на новом витке технологического уклада, что влияет и на предпринимателей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Малому бизнесу нужно быть в тренде всемирных экономических сообществ. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.
«Здесь „умному“ малому бизнесу — а сегодня „глупый“ малый бизнес не выживает — нужно быть в тренде», — заметил Калинин.
Дело в том, что сейчас происходит технологическая революция во всех отраслях: от робототехники до передачи энергии и переработки отходов. То есть человечество идет на новый виток технологического уклада, уточнил глава организации.
Поэтому нужно поддерживать связи с экономическими сообществами и внутри, и за пределами страны. Ведь тогда и обмен информацией, и понимание того, что происходит в секторе, пройдут в ускоренном темпе. А значит, можно меньше времени тратить на принятие наилучших решений.
«Важно сегодня находить быстрее информацию и быстрее внедрять лучшие практики в своем бизнесе», — заметил Калинин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что уровень экономических связей РФ с Западом упал в десять раз.
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