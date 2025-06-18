Израиль атаковал завод по производству ракет в Иране

При этом вице-президент исламской республики назвал хорошей ситуацию на ядерных объектах страны.

Прямо сейчас в Тегеране идет массовая эвакуация местных жителей. ЦАХАЛ предупреждает о готовящихся ударах по военным объектам, вблизи которых находятся жилые районы.

В результате ночной атаки уничтожены десятки зданий, над ними поднимается густой дым. На спутниковых снимках видны масштабы разрушений. Эти руины — все, что осталось от военной базы. Израиль завил, что атаковал заводы по производству ракет и центрифуг по обогащению урана. Для этого задействовали полсотни истребителей. Иранские системы ПВО работали без перерыва.

По данным СМИ, иранские военные сбили один из лучших разведывательных беспилотников ВВС Израиля в небе над Исфаханом. Это дрон, оснащенный спутниковой связью, сенсорами, инфракрасными камерами и даже системой для обнаружения движущихся целей. В КСИР заявили, что уничтожен уже пятый F-35 противника.

При этом ситуация на иранских ядерных объектах хорошая — именно так ее назвал вице-президент страны. Один из местных телеканалов опубликовал кадры, на которых кто-то наглаживает снаряды, похожие на ядерные боеголовки. На них знак радиационной опасности. Публикация также сопровождается словами «может быть».