Израиль атаковал завод по производству ракет в Иране
ЦАХАЛ предупредил о массовых ударах по Ирану рядом с жилыми районами
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Ircs; 5-tv.ru
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При этом вице-президент исламской республики назвал хорошей ситуацию на ядерных объектах страны.
Прямо сейчас в Тегеране идет массовая эвакуация местных жителей. ЦАХАЛ предупреждает о готовящихся ударах по военным объектам, вблизи которых находятся жилые районы.
В результате ночной атаки уничтожены десятки зданий, над ними поднимается густой дым. На спутниковых снимках видны масштабы разрушений. Эти руины — все, что осталось от военной базы. Израиль завил, что атаковал заводы по производству ракет и центрифуг по обогащению урана. Для этого задействовали полсотни истребителей. Иранские системы ПВО работали без перерыва.
По данным СМИ, иранские военные сбили один из лучших разведывательных беспилотников ВВС Израиля в небе над Исфаханом. Это дрон, оснащенный спутниковой связью, сенсорами, инфракрасными камерами и даже системой для обнаружения движущихся целей. В КСИР заявили, что уничтожен уже пятый F-35 противника.
При этом ситуация на иранских ядерных объектах хорошая — именно так ее назвал вице-президент страны. Один из местных телеканалов опубликовал кадры, на которых кто-то наглаживает снаряды, похожие на ядерные боеголовки. На них знак радиационной опасности. Публикация также сопровождается словами «может быть».
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