Банк «РОССИЯ» и КИР Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Акционерный банк «РОССИЯ» и Корпорация инвестиционного развития Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Свои подписи на документе оставили заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и генеральный директор Корпорации инвестиционного развития Смоленской области Александр Казаков.
Соглашение открывает возможность реализации совместных проектов, в том числе с привлечением частных инвесторов. Доступны станут также разработки Корпорации в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории Смоленской области.
Шаленков подчеркнул, что банк «РОССИЯ» — организация с большим опытом и необходимой экспертизой в сфере ГЧП. Это поможет делиться знаниями и окажет весомую поддержку регионам России.
«Наше сотрудничество с Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области продолжается несколько лет и уже позволило привлечь финансирование для крупных предприятий региона сферы АПК, пищепрома, высокотехнологичных производств. Подписанное соглашение будет способствовать росту темпов развития экономики региона и послужит импульсом для участия Банка в новых инфраструктурных и инвестиционных проектах», — заявил Шаленков.
Казаков добавил, что подписание соглашения — показатель системной работы, которая ведется Корпорацией и банком «Россия» более трех лет.
«Хочется отметить тот профессиональный подход на этапе привлечения инвестиций на территорию региона, индивидуальный подход в решении проблем каждого инвестора, нацеленность на результат. Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения с Банком и готовимся к новым совместным проектам», — заключил Казаков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что банк «РОССИЯ» и АРВЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках развития возобновляемой энергетики в России. Ответственность сторон — привлекать в отрасль инвестиции.
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