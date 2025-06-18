Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Компания отменила рейсы до 30 июня из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Авиакомпания Air Arabia приостановила воздушное сообщение с Россией до 30 июня из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Кореняко отмечает, что в случае покупки билета в составе турпакета нужно обращаться непосредственно к туроператору, у которого пассажир его приобрел. Если покупка была совершена в кассах и на сайтах авиакомпании, то можно отменить перелет с сохранением ваучера, вернуть полную стоимость билета или перенести дату поездки.
«Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит. За сегодня (18 июня. — Прим. ред.) авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров в три рейса», — говорится в публикации.
Помимо этого, 19 июня авиакомпания планирует совершить пять рейсов в Россию. На борту самолетов будет доставлено почти 800 пассажиров.
Ранее Иран и Израиль закрыли воздушное пространство для перелета гражданских самолетов. Росавиация вышла с просьбой к отечественным авиакомпаниям по усилению мер безопасности и изменению маршрутов. А также агентство запретило пролетать территории Иордании и Ирака до 26 июня.
Израиль 13 июня совершил вооруженную атаку на военные и ядерные объекты Ирана. Исламская Республика не стала медлить с ответом и нанесла боевые удары по территории противника вечером того же дня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке.
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