Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке

Наше посольство в Тель-Авиве призвало граждан России срочно покинуть Израиль. Единственный доступный маршрут для эвакуации сейчас — через Египет. Оттуда можно вылететь на Родину из Шарм-Эль-Шейха или Каира. Заложниками военного конфликта Израиля и Ирана стали и тысячи наших туристов в Дубае. Авиакомпании не называют даже примерные даты вылетов. Часть отдыхающих накануне все же смогли добраться до Москвы. Каким маршрутом — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Картина, от которой у любого туриста мороз по коже… Запуск иранских ракет — буквально в прямом эфире в иллюминаторе самолета. Видео сняли пассажиры рейса из Саудовской Аравии. Ситуация смертельно опасная. Десятки рейсов на Ближнем Востоке уже отменили, а тысячи отдыхающих оказались на улице и практически без денег.

«По факту мы остаемся без жилья и с неизвестностью», — отмечает турист Дмитрий Старцев.

Такой отдых и врагу не пожелаешь. Туристы из Петербурга уже четвертые сутки не могут вернуться домой из Дубая. Забронировать авиабилеты самим у Ирины и Дмитрия не получилось. Ценник — как на такси в час пик — растет с каждой минутой.

«Бронируем за одну сумму, пишут, что по этой цене билетов нет, сумма возрастает в два раза…» — делится ситуацией турист Ирина Скрипник.

Авиаколлапс уже затронул по меньшей мере десять тысяч российских граждан. И речь не только о тех, кто грелся на пляжах в Египте или гулял по бутикам в Эмиратах. Дубай словно волшебные врата из России в третьи страны, ту же Европу, например. А теперь и без того недешевый отдых может стать по-настоящему золотым.

«Это продление отелей, это выстраивание новых логистических цепочек, это возврат денежных средств в меньшем размере и покупка новых авиабилетов по более дорогой цене», — объясняет Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии.

По данным авиакомпаний, рейсы на Ближний Восток теперь станут как никогда дальними. Самолетам в Дубай, Абу-Даби и Доху придется делать крюк через Пакистан, который недавно сам закрывал небо на фоне конфликта с Индией. При этом узкофюзеляжным лайнерам не обойтись без дозаправки, предположительно, в Самаре. И это еще добавит к пути один-два часа.

«Все устали, конечно, люди с детьми, почти никто не спал, не поел даже утром», — вспоминает турист Стефания.

Отдыхающие уже винят организаторов туров, дескать, те бросили подопечных на произвол судьбы.

«Жара — плюс сорок, кондиционер на ресепшене сломался, мы ждали пять часов, чтобы понять, что с нами дальше будет. После этого нас оставили в нашем же отеле через пять часов. Как насмешкой было то, что нас попросили заплатить туристический сбор еще раз», — рассказывает Ирина Скрипник.

В российской ассоциации туроператоров с претензиями не согласны. Дескать, самостоятельные путешественники страдают еще сильнее. И вообще, если уж отдыхать на свой страх и риск, то с умом.

«Мы рекомендуем туристам сейчас для полетов на Ближний Восток пользоваться авиакомпаниями, обладающими широкофюзеляжным флотом, которые без дозаправки могут выполнять полеты. Насколько продлятся ограничения, пока сложно сказать, но надо помнить, что в том числе прекращены полностью продажи туров в Иран и Израиль, и полеты в эти страны тоже полностью прекращены», — говорит Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Больше других пострадали как раз те, кто пользуется низкобюджетными авиакомпаниями. Они экономят на топливе и не готовы облетать Иран по пути в Москву. Сейчас логистику постепенно перенастраивают. Часть туристов будут вывозить в страны Средней Азии, например, Узбекистан, а уже оттуда забирать другими самолетами в Россию. Первый рейс лоукостера «Эйр Арабия» уже приземлился в Домодедово.

Расплачиваться за геополитические дрязги, в конечном счете, опять придется простым туристам. Стоимость путевок на фоне конфликта может вырасти на 10-12%. В обратную сторону это ценообразование, как известно, не работает. Туроператоры уже советуют россиянам обратить пристальный взор на родные просторы.