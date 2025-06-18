В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану

Армия обороны Израиля пытается не дать возможность противнику восстановить свой военный потенциал.

Началась третья за день волна ударов по Ирану со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военно-воздушные силы (ВВС) выбрали целью ракетные объекты на западе Исламской Республики. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана. Самолеты военно-воздушных сил Израиля совершают полеты над пусковыми установками и складами с ракетами класса «земля — земля», —сообщил он.

Как отметил Дефрин, израильские истребители нацелены на иранских военнослужащих, которые пытаются повторно проникнуть на уже пораженные объекты и извлечь из них боеприпасы. Он добавил, что ВВС не намерены дать возможность Исламской Республике восстановить ее военный потенциал.

«Наше послание им ясное: «Если вы попытаетесь восстановить свой террористический потенциал в регионе, по вам будет нанесен удар», — объяснил генерал.

По словам Дефрина, ЦАХАЛ систематически нападает на ракетные объекты Ирана. С воздуха израильская сторона отслеживает пусковые установки противника. В заключение генерал отметил, что такие действия будут продолжаться до тех пор, пока цели атак не будут достигнуты.

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев», в задачах которой стоит ликвидация военных и ядерных объектов Исламской Республики. В ответ вечером того же дня иранская сторона запустила ракеты и беспилотные летательные аппараты по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности.