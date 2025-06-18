В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану

В ЦАХАЛ заявили о начале третьей за день волны ударов по Ирану

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля пытается не дать возможность противнику восстановить свой военный потенциал.

Началась третья за день волна ударов по Ирану со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военно-воздушные силы (ВВС) выбрали целью ракетные объекты на западе Исламской Республики. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана. Самолеты военно-воздушных сил Израиля совершают полеты над пусковыми установками и складами с ракетами класса «земля — земля», —сообщил он.

Как отметил Дефрин, израильские истребители нацелены на иранских военнослужащих, которые пытаются повторно проникнуть на уже пораженные объекты и извлечь из них боеприпасы. Он добавил, что ВВС не намерены дать возможность Исламской Республике восстановить ее военный потенциал.

«Наше послание им ясное: «Если вы попытаетесь восстановить свой террористический потенциал в регионе, по вам будет нанесен удар», — объяснил генерал.

По словам Дефрина, ЦАХАЛ систематически нападает на ракетные объекты Ирана. С воздуха израильская сторона отслеживает пусковые установки противника. В заключение генерал отметил, что такие действия будут продолжаться до тех пор, пока цели атак не будут достигнуты.

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев», в задачах которой стоит ликвидация военных и ядерных объектов Исламской Республики. В ответ вечером того же дня иранская сторона запустила ракеты и беспилотные летательные аппараты по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности.

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