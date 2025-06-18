Иран впервые запустил по Израилю баллистическую ракету средней дальности
Дальность поражения — до двух тысяч километров.
Фото: www.globallookpress.com/Ian Dudley
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Впервые с начала вооруженного конфликта была запущена двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности «Саджил» (Sajjil). Иран направил ее в сторону Израиля. Об этом рассказало агентство Tasnim, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Баллистические ракеты, запущенные КСИР в ходе последней волны ударов, поразили цели в Тель-Авиве, Хайфе, крупнейшем израильском аэропорту Бен-Гурион и авиабазе ЦАХАЛ Неватим», — говорится в публикации.
«Саджил» является твердотопливной ракетой класса «поверхность — поверхность». Она была разработана в 2008 году, в ноябре того же года прошла первые испытания. «Саджил» имеет дальность поражения до двух тысяч километров, повышенную точность и увеличенную скорость полета.
Израиль совершил вооруженное нападение на Иран в ночь на 13 июня в рамках операции «Восходящий лев». Это случилось накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. В ответ Иран выпустил ракеты в сторону населенных пунктов противника.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран принял меры по защите своих ядерных объектов. Так как они являются основной целью атак Израиля.
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