Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ударила по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране. Об этом сообщило агентство ISNA.

Происшествие состоялось недалеко от иранского города Хондаб. По информации зарубежного СМИ, сотрудники ядерного объекта были выведены с него заранее. По предварительной информации, утечки радиации не произошло.

Официального комментария от представителей пострадавшей стороны еще не было.

Война Израиля и Ирана

Израиль приступил к проведению серии ракетных ударов по Ирану, игнорируя призывы бывшего президента США Дональда Трампа воздержаться от атак во время переговоров по ядерной сделке. В ночь на 13 июня израильские вооруженные силы нанесли удары по объектам ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Эти действия также затронули жилые районы, что привело к утратам среди населения.

Израиль охарактеризовал эту операцию как упреждающий удар, направленный на самооборону. В ответ на события в стране было объявлено чрезвычайное положение. Иран, в свою очередь, угрожает ответными мерами, особенно после появления сообщений о гибели нескольких высокопоставленных офицеров.

В результате напряженной ситуации представители Ирана закрыли свое воздушное пространство для полетов пассажирских самолетов, аналогичные меры были введены и в Израиле. Трамп выразил надежду на возобновление переговоров с Ираном, в то время как госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не замешаны в произошедшем.

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