В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем

По мнению главы госкомпании, будет не лишним пресечь любое использование гаджетов за рулем.
Фото, видео: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Водителей могут начать штрафовать за использование гаджетов за рулем — в частности, за просмотр фильмов. Об этой инициативе «Автодора» рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.
«Сейчас одна из самых сложных проблем — это, конечно, отвлечение (водителей. — Прим. ред.) при езде, и грузовики, потому что тяжесть — она неоспоримая. Когда грузовик „разложится“ на всю дорогу, мы теряем часы. И когда смотрим, почему это происходит — в гаджетах (сидят. — Прим. ред.), кино смотрят. Поэтому у нас следующие меры, которые мы сейчас предлагаем внести в законодательство, — это отвлечение от дороги», — объяснил Петушенко.
По мнению главы «Автодора», наиболее действенный способ вычислять нарушителей — камеры видеонаблюдения.
«Это очень легко, у нас камера есть, мы это фиксируем. Вот он отвлекся от дороги, а мы видим, что он смотрит этот телевизор, смотрит это кино. Понятно, что он, наверное, устает или хочет как-то отвлечься, и все. Скорость там 110 километров в час, одна секунда — 40 метров, в стоящую машину врезался», — добавил Петушенко.
Самая очевидная и доходчивая мера пресечения — штраф. Петушенко подчеркнул, что эта инициатива также интересует и крупных перевозчиков.
«Это надо внести в законодательство, чтобы человек, сидящий за рулем, особенно грузовиков, не отвлекался. Мы говорим с перевозчиками, это для них тоже потеря денег. Потому что машина пришла в негодность. И мы сейчас к нарушителям. Первые опыты вообще — это, грубо говоря, сознательное нарушение правил дорожного движения, при котором происходит закрытие дороги. Это же убыток. Мы государственная компания, значит, если машины не поехали — это убыток», — сказал глава «Автодора».
Последствия отвлечения при езде — это в первую очередь убытки перевозчиков. В связи с этим рассматривается вариант, при котором ответственность за соблюдение нового закона ляжет на плечи компаний — им предстоит устанавливать камеры в автомобилях для соблюдения режима труда.
«Для них это тоже большая проблема, как и для нас. Это же потеря имиджа, потеря денег. Поэтому это начинается следующими шагами. И, конечно, мы видим и отклик в этом ключе», — заключил Петушенко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал, что сенатор Шейкин рассказал о необходимости маркировать сгенерированные ИИ новости.
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