Сессии, диалоги и пленарное заседание: третий день ПМЭФ

На решающий день форума ожидаются заявления Владимира Путина.

Самое важное событие третьего дня международного форума — пленарное заседание с участием Владимира Путина. Все ждут заявлений по ситуации на Ближнем Востоке и Украине. И конечно — оценки экономического состояния России и основных направлений развития страны.

Третий день форума обещает быть таким же интенсивным и продуктивным, как и два предыдущих. Сегодня запланированы деловые сессии, диалоги по обмену опытом и подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».