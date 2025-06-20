Сессии, диалоги и пленарное заседание: третий день ПМЭФ

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Соглашения, деловые сессии и диалоги ожидаются на третий день ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

На решающий день форума ожидаются заявления Владимира Путина.

Самое важное событие третьего дня международного форума — пленарное заседание с участием Владимира Путина. Все ждут заявлений по ситуации на Ближнем Востоке и Украине. И конечно — оценки экономического состояния России и основных направлений развития страны.

Третий день форума обещает быть таким же интенсивным и продуктивным, как и два предыдущих. Сегодня запланированы деловые сессии, диалоги по обмену опытом и подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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