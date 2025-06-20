Сессии, диалоги и пленарное заседание: третий день ПМЭФ
Соглашения, деловые сессии и диалоги ожидаются на третий день ПМЭФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
На решающий день форума ожидаются заявления Владимира Путина.
Самое важное событие третьего дня международного форума — пленарное заседание с участием Владимира Путина. Все ждут заявлений по ситуации на Ближнем Востоке и Украине. И конечно — оценки экономического состояния России и основных направлений развития страны.
Третий день форума обещает быть таким же интенсивным и продуктивным, как и два предыдущих. Сегодня запланированы деловые сессии, диалоги по обмену опытом и подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
- 20 июн
- Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
- 20 июн
- Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
- 20 июн
- КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
- 20 июн
- Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
- 20 июн
- Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
- 20 июн
- Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
- 20 июн
- Представитель короля Бахрейна — Шейх Насар: Путин знает куда ведет свою страну
Читайте также
80%
Нашли ошибку?