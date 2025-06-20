Исполнитель песни Felicita выступит на концерте в рамках ПМЭФ
Исполнитель песни Felicita Аль Бано выступит на концерте в рамках ПМЭФ
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Итальянский артист признался в любви русскому народу.
В завершении насыщенного делового дня, после того, как закончатся все сессии, Петербург ждет еще одно грандиозное событие. На Дворцовой площади Петербурга стартует концерт «В ритме лета».
Под открытым небом выступят артисты мирового уровня — российские и итальянские звезды. В том числе Аль Бано, которого знают и любят в нашей стране несколько поколений. Певец дал «Известиям» эксклюзивное интервью.
«Я люблю этот город, люблю русский народ. Я пел для Путина и для Ельцина, для всего великого русского народа. Когда выступаешь в таком месте, не можешь не нести в себе образы Толстого, Достоевского, Чайковского. Все это — Россия, и это не просто путешествие, а погружение в историю, культуру и красоту этих людей», — поделился итальянский артист Аль Бано.
На сцене свои хиты исполнят также участница «Евровидения» Ева Дзаникки, победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева и группа «Комната культуры». Вход на концерт свободный для всех желающих.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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