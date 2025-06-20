Путин: российская экономика становится более качественной и сложной

Российская экономика становится более качественной и сложной, и все это благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов и управленцев. Благодаря их инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной сложной и многогранной», — сказал российский лидер.

Кроме того, теперь явно устарело представление об экономике РФ как исключительно сырьевой, отметил Путин. Сейчас оборонно-промышленный комплекс играет значительную роль.

«За два года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики», — сказал он.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru публкова прямую трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025.