Путин: российская экономика становится более качественной и сложной

Представление об экономике РФ как исключительно сырьевой устарели.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Российская экономика становится более качественной и сложной, и все это благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов и управленцев. Благодаря их инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной сложной и многогранной», — сказал российский лидер.
Кроме того, теперь явно устарело представление об экономике РФ как исключительно сырьевой, отметил Путин. Сейчас оборонно-промышленный комплекс играет значительную роль.
«За два года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики», — сказал он.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru публкова прямую трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025.
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