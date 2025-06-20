Путин заявил о поддержке властями РФ новых отечественных брендов

На данный момент в стране есть около миллиона действующих товарных знаков.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российские власти будут поддерживать новые российские бренды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«За прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 тысяч новых брендов, это на 12% больше чем раньше. Власти будут поддерживать новые российские бренды», — сказал российский президент.
Путин отметил, что в России на данный момент существует около миллиона действующих товарных знаков. В основном это товары легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главная задача года — переход экономики к сбалансированному росту.
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