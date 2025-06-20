Руководство этого государства делает так же как и российское правительство — работает на светлое будущее своей родины.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин знает, куда ведет свою страну. Об этом заявил шейх Насер бен Хамад аль Халифа — представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
Представитель короля Бахрейна признался, что руководство его страны наблюдает за тем, как «блестяще» Путин управляет Россией.
«Мы видим, что у него (Путина. — Прим.ред) имеется долгое стратегическое видение, и он знает, куда он ведет свою страну!» — отметил шейх.
Он подчеркнул, что они для своего государства делают то же самое — работают в интересах будущих поколений.
Шейх заявил, что действуют на благо не только Бахрейна, но и всего региона в целом.
«Прежде всего, мы считаем самым важным то, что мы не даем втянуть нашу страну в какие-то конфликты, войны», — сказал представитель Бахрейна.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вице-премьер Госсовета КНР рассказал о доверительном уровне отношений РФ и Китая.
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