Вице-премьер Госсовета КНР рассказал о доверительном уровне отношений РФ и Китая

Страны должны комплексно повышать уровень двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Россия и Китай являются доверительными друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Вице-премьер добавил, что две страны должны комплексно повышать уровень двустороннего взаимодействия в различных сферах.

«Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и важными развивающимися экономиками мира, являются доверительными друзьями, дружба которых прошла закалку, и надежными партнерами, поддерживающими друг друга», — отметил Дин Сюэсян.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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