Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира

Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Прежде всего, мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решение даже в очень сложных условиях. Но такие, которые бы пошли на пользу всем, а не отдельно отдельным группировкам, объединениям, либо военным или экономическим блокам», — ответил президент на вопрос модератора Надима Котеича о том, что Россия привносит в создание общих ценностей многополярного мира.

Также Путин отметил, что сегодняшние встречи и мероприятия, организованные российской стороной, посвящены именно этой цели.

В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».