Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 39 0

Москва выступает за признание реалий на земле.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Президенту РФ Владимиру Путину на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) задали вопрос, хочет ли он капитуляции Украины.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины — мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — ответил Владимир Путин.

Глава государства также в ответ на вопрос модератора дискуссии ливанского журналиста Надима Котеича подчеркнул, что ситуацию на Украине и в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нельзя сравнивать с ситуацией на Ближнем Востоке. Конфликт Израиля и Ирана принципиально разный.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире»

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