Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

Президенту РФ Владимиру Путину на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) задали вопрос, хочет ли он капитуляции Украины.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины — мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — ответил Владимир Путин.

Глава государства также в ответ на вопрос модератора дискуссии ливанского журналиста Надима Котеича подчеркнул, что ситуацию на Украине и в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нельзя сравнивать с ситуацией на Ближнем Востоке. Конфликт Израиля и Ирана принципиально разный.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире»