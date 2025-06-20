«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
Лихачев предрек катастрофу в случае ударов Израиля по АЭС «Бушер» в Иране
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Глава «Росатома» заявил, что атака Израиля на иранскую атомную станцию затронет несколько стран.
По словам Алексея Лихачева, главы «Росатома», если Израиль нанесет удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, это может привести к масштабной катастрофе с непредсказуемыми последствиями для нескольких государств. Об этом он заявил корреспонденту «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Это будет катастрофа регионального масштаба. Здесь только территорией Ирана не отделаться. Очевидно, что будут затронуты поражением радиации территории сразу нескольких стран. В том числе, возможно, и самого Израиля», — подчеркнул Лихачев.
Как он сообщил, на атомной электростанции работают и сотрудники из России. Он подчеркнул, что предотвращение нападения на «Бушер» — это ключевая цель в настоящее время.
Руководитель «Росатома» сообщил, что на другие ядерные объекты Ирана также совершались нападения. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии и возможным сложностям в работе обогатительных мощностей.
«Детали нам неизвестны. Судя по оценкам МАГАТЭ и наших специалистов, которые там находятся, ситуация, в принципе, под контролем», — заключил Лихачев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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