«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран

Глава «Росатома» заявил, что атака Израиля на иранскую атомную станцию затронет несколько стран.

По словам Алексея Лихачева, главы «Росатома», если Израиль нанесет удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, это может привести к масштабной катастрофе с непредсказуемыми последствиями для нескольких государств. Об этом он заявил корреспонденту «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Это будет катастрофа регионального масштаба. Здесь только территорией Ирана не отделаться. Очевидно, что будут затронуты поражением радиации территории сразу нескольких стран. В том числе, возможно, и самого Израиля», — подчеркнул Лихачев.

Как он сообщил, на атомной электростанции работают и сотрудники из России. Он подчеркнул, что предотвращение нападения на «Бушер» — это ключевая цель в настоящее время.

Руководитель «Росатома» сообщил, что на другие ядерные объекты Ирана также совершались нападения. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии и возможным сложностям в работе обогатительных мощностей.

«Детали нам неизвестны. Судя по оценкам МАГАТЭ и наших специалистов, которые там находятся, ситуация, в принципе, под контролем», — заключил Лихачев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».