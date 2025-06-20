Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца

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Мария Горбунова
Мария Горбунова 31 0

Путин сравнил формирование нового миропорядка с восходом солнца

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Страны не создают его, а оформляют и расчищают дорогу для этого процесса.

Россия и Китай не создают новый миропорядок, он возникает естественно, как восход солнца. Это президент РФ Владимир Путин подчеркнул на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться», — пояснил Путин.

Речь идет о многополярном мире, который президент России не раз упоминал в своем выступлении, а также назвал его формирование объективным процессом, наступающим вне зависимости от чьих-либо усилий.

Кроме того, он добавил, что Китай и Россия по сути оформляют новый миропорядок и расчищают дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным, что находится в зоне интересов подавляющего большинства стран.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».

Тема:
ПМЭФ 2025
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