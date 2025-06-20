Недружественные страны, в частности, организовали мирные переговоры для продолжения боевых действий на Украине.
Фото, видео: Reuters/Press Service of the Ukrainian A; 5-tv.ru
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Российские противники в лице западных стран сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил президент Владимир Путин.
Москва стремилась договориться с недружественными государствами мирным путем, чтобы «склеить» ситуацию. Но противники РФ затеяли мирные переговоры с целью «накачать» Украину оружием, а также продолжить на ее территории боевые действия.
По словам российского лидера, именно эти факторы привели к признанию независимости ЛНР и ДНР после восьми лет переговоров.
«Нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе вооруженную поддержку, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине. Это крайними националистами и неонацистами», — подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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