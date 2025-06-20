Путин: Израиль сегодня является почти русскоговорящей страной

В новейшей российской истории этот фактор всегда учитывался.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Peter Hartenfelser; 5-tv.ru
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В Израиле сегодня проживает много выходцев из России и стран бывшего СССР, из-за чего он является почти русскоговорящей страной. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Также Путин подчеркнул, что Москва учитывает этот факт.
«Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти два миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор», — отметил президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Форум традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
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