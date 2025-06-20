Путин: Россия и США восстанавливают отношения

Страны работают над возобновлением сотрудничества.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Отношения России и США восстанавливаются. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Мы, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос (о безопасности российского персонала в Иране — Прим. Ред.)», — подчеркнул российский лидер.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился с тем, что необходимо обеспечить безопасность российского персонала на АЭС «Бушер». О поддержке инициативы заявил также президент США Дональд Трамп.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
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