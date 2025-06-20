Путин: национализация не может положительно влиять на экономику

Это прописанный в законодательстве процесс, к которому власти не прибегают.
Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев
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Правительство России понимает, что национализация не может влиять на экономику положительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Значит, национализация не может положительно влиять на рост российской экономики. Мы отдаем себе в этом отчет», — заявил лидер РФ.
Он уточнил, что национализация — это прописанный в законе процесс. Однако к этому закону власти страны не прибегают.
Путин напомнил, что когда-то при приватизации было допущено много ошибок и социально несправедливых ситуаций. Однако национализировать все это сегодня — навредить экономике еще больше.
«Поэтому, на мой взгляд, нужно, в конце концов, выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть таким раз навсегда на всю оставшуюся жизнь», — предложил президент.
ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин создал условия для развития Глобального Юга.
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