Путин: национализация не может положительно влиять на экономику

Правительство России понимает, что национализация не может влиять на экономику положительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Значит, национализация не может положительно влиять на рост российской экономики. Мы отдаем себе в этом отчет», — заявил лидер РФ.

Он уточнил, что национализация — это прописанный в законе процесс. Однако к этому закону власти страны не прибегают.

Путин напомнил, что когда-то при приватизации было допущено много ошибок и социально несправедливых ситуаций. Однако национализировать все это сегодня — навредить экономике еще больше.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно, в конце концов, выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть таким раз навсегда на всю оставшуюся жизнь», — предложил президент.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин создал условия для развития Глобального Юга.