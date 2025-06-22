Бои за Варачино продолжаются.

За минувшую неделю нанесено шесть групповых ударов по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, топливные базы, арсеналы, само собой. Локацию сборочного цеха беспилотников в Киеве, кстати, выдал один из известных шоуменов Украины. Похвастался, мол, вон их сколько собрали, по фото вычислили ангары «Национального авиационного университа». И во вторник туда «прилетело», после чего начался продолжительный пожар.

Снижение военного потенциала противника помогает нашим бойцам продвигаться вперед, освобождая Донбасс и Новороссиию, создавая зону безопасности вдоль государственной границы, прежде всего на Сумщине.

В Сумской области глубина зоны безопасности составляет от восьми до 12 километров. Где-то восемь, где-то десять, где-то 12. Дальше Сумы, областной центр. Мы не планируем их забирать, но в принципе эта возможность не исключена в будущем.

Российсие штурмовики уже четвертую неделю подряд держат стабильный темп — освобождать один населенный пункт в день. Это означает продвижение на 15-20 километров в сутки. Стратегия малых дел, так это называется в психологии. Планомерно идти к своей цели.

Впрочем, освобождение Московки на западной окраине Купянска «малым делом» назвать язык не поворачивается — это настоящий прорыв, который создает серьезные проблемы ВСУ, позволяет перерезать коммуникации всей группировки противника, окопавшейся в этом районном центре Харьковской области. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков следит за оперативной обстановкой.

Штурмовики бьют врага. Работают танки и артиллерия. Противник на грани краха: сотни убитых и раненых, уничтожена техника, склады с боеприпасами. Людей — нет, снарядов тоже.

Российские войска практически взяли под контроль Юнаковку, ключевой пункт на пути наступления ВСУ на Курскую область. Новониколаевка также наша. Бои за Варачино продолжаются.

Экипаж самоходной установки ведет огонь по координатам, где находится опорный пункт противника. Опорник вэсэушников — вдребезги. Его уничтожение — еще один шаг к расширению буферной зоны безопасности на Сумщине. Особое внимание — позициям украинской артиллерии, безжалостно обстреливающей наши мирные города и села.

«Все села обстреливают артой. Мирняк страдает, даже не военные. Там нет военных. Мы все впереди. Мы в ответку им насыпаем тоже», — заявил начальник сводной группы артиллерии БТГР «Салют» спецназа «Ахмат» с позывным «Капсуль».

ВСУ не оставляют попытки перейти в наступление на Теткинском и Глушковском направлениях, используют в атаках испаноязычных наемников. Ни у тех, ни у других не получается.

Зеленский только на этой неделе наконец признал бои в Сумской области, но и тут юлит… Только северо-слобожанское направление, избегает прямого упоминания региона. Наши дроны-разведчики уже вовсю следят за ситуации в самом сердце Сум, но эвакуации в городе нет.

«Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Ситуация на границе Сумщины напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины», — заявил начльник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Мирных жителей режим использует как живой щит.

«Знаете еще, почему россияне так быстро продвигаются в Сумской области? Наши генералы и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет — они уже у русских», — заявила народный депутат Украины IX созыва Марьяна Безуглая.

Сотни солдат ВСУ, особенно насильно мобилизованные, бросают оружие и сдаются в плен. История Вадима Чернеца — тому пример: мужчина, вышел в магазин, а на следующий день оказался на передовой. Рассказывает: без подготовки командиры отправили их в самое пекло.

«Я ехал на смерть. Тупо ехал на смерть», - заявил пленный военнослужащий Вадим Чернец.

Вот следы прилета в самом центре поселка Большое Солдатское. Глубина — примерно четыре-пять метров.

Галине Ильиничне повезло: ее дом остался цел. Вместе с семьей сына она провела зиму в Курске, куда эвакуировалась вскоре после начала украинского вторжения.

«Вернулись месяца полтора назад. Вернулись, чтобы огороды посеять», — заявила жительница села Большое Солдатское Галина Новосельцева.

Дрон-детектор практически не замолкает. Вражеские беспилотники кружат над поселком, выискивая новую жертву.

Буферную зону безопасности будут расширять, пока ни один снаряд или беспилотник не сможет дотянуться до нашей земли.