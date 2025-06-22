В результате удара Израиля по Керманшаху погибли пять солдат иранской армии

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Mehr: пять солдат иранской армии погибли в результате израильской атаки

В результате удара Израиля по Керманшаху погибли пять солдат иранской армии

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Девять человек ранены.

В результате израильского удара по западной провинции Ирана Керманшах погибли пять военнослужащих Исламской Республики. Об этом, ссылаясь на врио губернатора города Касре-Ширин Махаммада Шафии, сообщает агентство Mehr.

«Сегодня около 16:00 нефтяной пограничный район города Сумар в Касре-Ширин подвергся нападению со стороны сионистского режима. Атака была произведена в два этапа, в результате чего погибли пять военнослужащих иранской армии», — заявил Шафии.

Также врио губернатора сообщил, что в результате атаки ранены девять военнослужащих.

Операцию под кодовым названием «Восходящий лев» Израиль начал в ночь на 13 июня. Ключевыми целями ударов по Ирану стали ядерные и военные объекты Исламской Республики. В ходе атак погибли ключевые военачальники и ряд ученых. Также сообщается о сотнях пострадавших среди мирного населения.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль нанес удар по ядерному объекту в Иране, который расположен в Исфахане.

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