«Должен быть закрыт»: парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива

Через эту морскую артерию проходит около 40% всей нефти.

Парламент Ирана одобрил решение о перекрытии Ормузского пролива — одной из важнейших транспортных артерий мира. Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари отметил, что окончательное решение остается за Советом безопасности страны. Об этом сообщает Press TV.

«Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности», — заявил политик.

Ранее перекрытие пролива допускали в МИДе Исламской Республики. Глава ведомства Аббас Арагчи заявил, что у властей Ирана после атаки США «лежат на столе все варианты».

В свою очередь Ормузский пролив является одной из важнейших транспортных артерий всего мира. Через него, по разным оценкам, проходят танкеры из стран Персидского залива, или же до 40% всей нефти мира. Его перекрытие приведет к резкому росту цен на нефтепродукты в Европе и США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что израильские вооруженные силы в составе около 20 истребителей нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в Керманшахе и Хамедане.