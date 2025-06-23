«Около 20 истребителей»: ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам Ирана

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

ЦАХАЛ: 20 истребителей нанесли удары по военным объектам Ирана

«Около 20 истребителей»: ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам Ирана

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Всего было выпущено более 30 боеприпасов.

Израильские вооруженные силы в составе около 20 истребителей нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Ирана в Керманшахе и Хамедане. Всего было выпущено более 30 боеприпасов. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад около 20 истребителей израильских ВВС нанесли разведывательные удары с использованием более 30 боеприпасов по военным объектам в Иране», — сообщило ведомство.

ЦАХАЛ отметил, что удары были нанесены по объектам военной инфраструктуры, которые предназначались для нанесения ущерба Израилю. К тому же атакам подверглись радиолокационные системы на западе Ирана в Керманшахе и Хамедане, а также пусковая установка ракет класса «земля-воздух» в Тегеране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении ядерной программы Ирана.

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