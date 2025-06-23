Захарова сообщила о круглосуточной работе посольств в странах Ближнего Востока

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Захарова: дипмиссии РФ на Ближнем Востоке работают круглосуточно

Захарова сообщила о круглосуточной работе посольств в странах Ближнего Востока

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Дипломаты прикладывают все усилия для скорейшего возвращения россиян из зоны конфликта Ирана и Израиля.

Дипломатические представительства России в странах Ближнего Востока работают круглосуточно, чтобы помочь гражданам вернуться на родину из зоны конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире проекта «Центральный канал» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши точки работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей, студенты, чтобы они могли вернуться домой», — заявила она.

Как отметила дипломат, ее коллеги выполняют свои обязанности не только в Иране и Израиле, но и в соседних с ними Армении и Азербайджане. Прежде посольство РФ в Катаре также обращалось к российским гражданам, которые находятся в стране, с просьбой сохранять спокойствие и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Незадолго до сообщения пресс-секретаря МИД стало известно о продолжении иранской операции «Хорошая весть о победе», в рамках которой по военным базам США в Катаре и Ираке ударили 11 ракет. На американской авиабазе в Ираке был объявлен режим максимальной боевой готовности, людей призывают укрыться в бункерах.

Тем временем президент США Дональд Трамп не собирается отвечать на атаки Ирана по американским военным базам. Как ранее писал 5-tv.ru, при этом он готов пойти на эскалацию в случае необходимости.

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