Хрупкое перемирие: какая обстановка сейчас в Израиле

Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня, достигнутый сегодня утром.

Несмотря на громкие заявления главы Белого дома о прекращении огня, хрупкость перемирия сейчас особенно ощущают простые жители Израиля. О том, как страна провела это утро и что сейчас происходит на улицах Тель-Авива, который замер в ожидании возможных атак, расскажет корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Сегодня утром началось перемирие между Израилем и Ираном. Но уже с пяти часов утра израильтяне не спят. Каждые несколько минут новые воздушные тревоги звучат по всей стране. Люди бегут в бомбоубежище и в городе Беэр-Шева на юге страны.

Уже скоро, скорее всего, откроются детские сады, школы, которые были закрыты 12 дней. И также главный международный аэропорт Израиля, Бен-Гурион около Тель-Авива, откроется уже в ближайшее время. Очень много людей хотят улететь или прилететь обратно в Израиль. За последние 12 дней это было почти невозможно, и поэтому сейчас у всех будет возможность это сделать.

С начала войны Израиля с Ираном были выпущены более чем 500 баллистических ракет по Израилю, более чем 1000 беспилотников. И было около 30 пострадавших от этих атак. Некоторые израильтяне погибли, когда они скрывались в бомбоубежищах. Ужасная новость для израильтян, которые думали, что бомбоубежища внутри домов безопасны. Но они не могут спасти их от баллистических ракет.

«Около пятнадцати тысяч израильтян также должны были покинуть свои дома. Они были эвакуированы в основном в отели, как вот этот отель за мной на набережной города Тель-Авива. Эти израильтяне не могут больше жить в своих домах из-за того, что они были уничтожены иранскими ракетами. Еще примерно четыре тысячи человек нашли место проживания временное у своих родственников и друзей», — заключил корреспондент.