Сильный шторм: магнитная буря накроет планету 25 июня

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

Магнитная буря накроет планету 25 июня

Сильный шторм: магнитная буря накроет планету 25 июня

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Космические возмущения могут достигнуть красного уровня.

Сильный выброс плазмы от огромной корональной дыры на Солнце обрушится на Землю 25 и 26 июня. По прогнозам ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, Земля попала в область межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Об этом сообщает URA.RU.

Источник возмущений — крупная корональная дыра, которая получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство, объяснили ученые.

Расчеты свидетельствуют о том, что скорость ветра может вырасти уже сегодня ночью, а своего пика геомагнитные возмущения досигнут в середине завтрашнего дня.

По прогнозам экспертов РАН, уровень магнитной бури остановится на средних значениях, но есть вероятность (15%) , что шторм усилится до высокого показателя G3.

Прогнозы также указывают на то, что 25 июня геомагнитная активность поднимется до «красных» значений примерно в 10 утра по мск и дойдет до пиковых значений в полдень, а затем магнитосфера постепенно успокоится.

Тема:
Магнитные бури
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