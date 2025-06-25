Сильный шторм: магнитная буря накроет планету 25 июня

Магнитная буря накроет планету 25 июня
Фото: 5-tv.ru
Космические возмущения могут достигнуть красного уровня.
Сильный выброс плазмы от огромной корональной дыры на Солнце обрушится на Землю 25 и 26 июня. По прогнозам ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, Земля попала в область межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Об этом сообщает URA.RU.
Источник возмущений — крупная корональная дыра, которая получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство, объяснили ученые.
Расчеты свидетельствуют о том, что скорость ветра может вырасти уже сегодня ночью, а своего пика геомагнитные возмущения досигнут в середине завтрашнего дня.
По прогнозам экспертов РАН, уровень магнитной бури остановится на средних значениях, но есть вероятность (15%) , что шторм усилится до высокого показателя G3.
Прогнозы также указывают на то, что 25 июня геомагнитная активность поднимется до «красных» значений примерно в 10 утра по мск и дойдет до пиковых значений в полдень, а затем магнитосфера постепенно успокоится.
- 23 июн
- Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года
- 20 июн
- Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
- 16 июн
- Сильнейшую вспышку за месяц зафиксировали на Солнце
- 4 июн
- «Шансы нулевые»: чего ожидать от магнитного шторма 5 июня 2025 года
- 4 июн
- Завершилась самая долгая магнитная буря за последние восемь лет
- 3 июн
- Аномальные показатели: чего ждать россиянам от магнитной бури 4 июня 2025
- 3 июн
- Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье
- 2 июн
- Полярное сияние смогут увидеть москвичи в ночь на 2 июня
- 1 июн
- Магнитная буря максимального уровня ожидает жителей Земли вечером в воскресенье
- 31 мая
- Геомагнитная непогода: на Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс плазмы
49%
Нашли ошибку?