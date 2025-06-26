В путь: фрагмент алого паруса отправился в Музей Мирового океана
Фрагмент алого паруса отправили в Музей Мирового океана в Калининграде
Фото, видео: 5-tv.ru
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Уникальную объемную картину доставят участники яхтенного похода «Россия на Балтике», стартовавшего с набережной Лейтенанта Шмидта.
Фрагмент алого паруса — символа праздника российских выпускников «Алые Паруса» отправили сегодня из Санкт-Петербурга в Калининград. И это не просто кусок ткани, а объемная картина, которая станет уникальным экспонатом Музея Мирового океана.
Капитан легендарного брига «Россия» передал ценный груз участникам яхтенного похода «Россия на Балтике». Они стартовали сегодня от набережной Лейтенанта Шмидта.
Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года.
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