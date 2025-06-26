Гросси: Тегеран обязан допустить специалистов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

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До этого парламент исламской республики приостановил сотрудничество с организацией.

Фото, видео: Reuters/Lisa Leutner; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Эммануэль Макрон призвал возобновить работу МАГАТЭ в Иране. Об этом французский президент написал в своих соцсетях сразу после встречи с гендиректором организации Рафаэлем Гросси.

До этого парламент исламской республики приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Теперь же Гросси утверждает, что Тегеран обязан допустить инспекторов к ядерным объектам.

«Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ — это не одолжение, а юридическое обязательство, пока Иран остается страной-участницей договора о нераспространении ядерного оружия», — отметил генеральный директор МГАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Вместе с тем, глава МАГАТЭ признал, что его организация потеряла возможность отслеживать иранский обогащенный уран именно после ударов Израиля и США по исламской республике. При этом в Белом доме до сих пор пытаются оправдать эти бомбардировки перед собственными гражданами.

Дональд Трамп объявил, что представители Пентагона проведут сегодня пресс-конференцию, где подробно расскажут об ущербе иранской ядерной программе. А заодно выступят в защиту американских пилотов, которые сбрасывали бомбы на объекты.

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