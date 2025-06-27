Жара или холода? Какую погоду ждать москвичам в июле

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 25 0

Синоптик Позднякова: в июле погода в Москве будет умеренной

Жара или холода? Какую погоду ждать в июле в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Первая неделя месяца не порадует стабильной температурой.

Ни экстремального холода, ни летнего зноя в Москве ждать не стоит. Столичная погода в июле будет относительно умеренной. Об этом 5-tv.ru рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 2010 году мы действительно наблюдали аномальную жару, но текущие долгосрочные прогнозы не предсказывали значительных положительных температурных отклонений для европейской территории России ни на июнь, ни на июль», — поделилась эксперт.

Специалист отметила, что июньские прогнозы не подтвердились. Синоптик уточнила, что показатели по температуре и осадкам в июле будут близки к норме — похолоданий не будет.

Позднякова добавила, что на первой неделе месяца стабильности в погоде не ожидается, начало июля предвидится прохладным. Эксперт добавила, что окончательный вердикт по прогнозу будет 30 июня, так как метеорологические данные ежедневно корректируются.

Как отмечет синоптик, большинство расчетов говорит о том, что среднемесячная температура июля окажется выше нормы. Однако, сколько составит это превышение, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичей ожидает барическая «ухабина» — резкое падение атмосферного давления. 

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