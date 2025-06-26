Гипертоникам приготовиться: москвичей ожидает барическая «ухабина»

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Такое давление характерно для высоты около 140 метров, испытать его можно при при подъеме на сталинскую высотку.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сегодня москвичей ждет так называемая барическая «ухабина» — резкое и сильное падение атмосферного давления. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такое давление характерно для высоты около 140 метров. Для сравнения — такие ощущения возникнут при подъеме на сталинскую высотку.

От перепада особенно будут страдать гипертоники. Они могут столкнуться с излишней нервозностью, одышкой или даже мельканием «мушек» в глазах. Всему виной североатлантический циклон. Именно он держит горожан в «заложниках» холода и дождя. Из-за этого настоящее лето в столице наступит только к концу следующей недели. В Петербурге жара ожидается в первых числах июля. Температура воздуха достигнет 25 градусов, а дожди будут только кратковременными и теплыми.

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Гипертоникам приготовиться: москвичей ожидает барическая «ухабина»

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