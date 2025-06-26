Гипертоникам приготовиться: москвичей ожидает барическая «ухабина»
Такое давление характерно для высоты около 140 метров, испытать его можно при при подъеме на сталинскую высотку.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
Сегодня москвичей ждет так называемая барическая «ухабина» — резкое и сильное падение атмосферного давления. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такое давление характерно для высоты около 140 метров. Для сравнения — такие ощущения возникнут при подъеме на сталинскую высотку.
От перепада особенно будут страдать гипертоники. Они могут столкнуться с излишней нервозностью, одышкой или даже мельканием «мушек» в глазах. Всему виной североатлантический циклон. Именно он держит горожан в «заложниках» холода и дождя. Из-за этого настоящее лето в столице наступит только к концу следующей недели. В Петербурге жара ожидается в первых числах июля. Температура воздуха достигнет 25 градусов, а дожди будут только кратковременными и теплыми.
- 24 июн
- Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
- 23 июн
- Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне
- 23 июн
- На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- 22 июн
- Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
- 17 июн
- Силы на исходе: психолог рассказал почему в плохую погоду ничего не хочется
- 17 июн
- За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков
- 16 июн
- Мощный град накрыл Хабаровский край
- 9 июн
- После шторма: какая погода ждет Москву на неделе
- 8 июн
- Синоптики пообещали потепление до +30 градусов и грозу в Москве 8 июня
- 7 июн
- Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье
Читайте также
88%
Нашли ошибку?