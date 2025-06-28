Посол Израиля в РФ: инцидент с Ираном в настоящий момент исчерпан

Конфликт с Ираном исчерпан, Израиль добился своих целей. Об этом заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин в беседе с телеканалом «Россия-24».

Отвечая на вопрос о том, полагает ли Иерусалим, что последний виток эскалации с исламской республикой сейчас исчерпан, дипломат ответила положительно.

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — пояснила она.

До этого израильский министр обороны Исраэль Кац рассказал, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проработать план действий, направленный против Ирана, по которому будет предусмотрено сохранение воздушного превосходства и меры по предупреждению ядерного и ракетного усиления Тегерана.

По словам востоковеда и программного менеджера Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Бочаро, новые угрозы для Израиля с малой вероятностью могут появиться в ближайшем будущем, Иран для страны останется основным потенциальным противником. Как считает эксперт, в отношении Тегерана установится стратегия упреждающих ударов.

Ранее, писал 5-tv.ru, армия Израиля опубликовала отчет по операции против Ирана.