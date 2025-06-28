Посол Израиля в РФ: инцидент с Ираном в настоящий момент исчерпан
Израиль добился своих целей.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Конфликт с Ираном исчерпан, Израиль добился своих целей. Об этом заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин в беседе с телеканалом «Россия-24».
Отвечая на вопрос о том, полагает ли Иерусалим, что последний виток эскалации с исламской республикой сейчас исчерпан, дипломат ответила положительно.
«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — пояснила она.
До этого израильский министр обороны Исраэль Кац рассказал, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проработать план действий, направленный против Ирана, по которому будет предусмотрено сохранение воздушного превосходства и меры по предупреждению ядерного и ракетного усиления Тегерана.
По словам востоковеда и программного менеджера Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Бочаро, новые угрозы для Израиля с малой вероятностью могут появиться в ближайшем будущем, Иран для страны останется основным потенциальным противником. Как считает эксперт, в отношении Тегерана установится стратегия упреждающих ударов.
Ранее, писал 5-tv.ru, армия Израиля опубликовала отчет по операции против Ирана.
- 27 июн
- Все записано: армия Израиля опубликовала отчет по операции против Ирана
- 27 июн
- Глава МИД Ирана: ядерным объектам страны нанесен серьезный ущерб
- 26 июн
- РФ организовала выезд одной тысячи россиян с территорий Ближнего Востока
- 26 июн
- Гросси: Тегеран обязан допустить специалистов МАГАТЭ на свои ядерные объекты
- 26 июн
- Удар по Ирану обсуждали еще при Байдене: Херш выпустил новую статью
- 26 июн
- Уиткофф: случай Ирана и Израиля поможет завершить конфликт на Украине
- 25 июн
- Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время
- 25 июн
- Трамп: ситуация между Израилем и Ираном разрешена
- 25 июн
- Первая спокойная ночь: обстановка в Израиле после объявления перемирия
- 25 июн
- Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Пентагона
Читайте также
58%
Нашли ошибку?