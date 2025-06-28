Путин: вся Россия гордится молодыми участниками спецоперации

Президент РФ отметил важность включения именно таких людей в работу с молодежью.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Дукор; 5-tv.ru
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Молодые участники спецоперации (СВО) своим примером показывают важнейшие нравственные ориентиры, ими гордится вся Россия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на открытии молодежных центров в регионах.
«Вы (молодые герои, участвующие в СВО. — Прим. Ред.) собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом и своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину», — сказал Путин.
Российский лидер отметил важность включения именно таких людей в работу с молодежью. Таким образом у молодого поколения будут нужные примеры перед глазами.
Путин добавил, что молодые волонтеры активно оказывают помощь жителям Донбасса, Новороссии, а также Курской и Белгородской областей и другим регионам в рамках движения «Мы вместе».
Эти люди часто рискуют своими жизнями во время своих гуманитарных миссий и отправлений в места проведения СВО, добавил президент. Они также участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп оценил слова Путина о США. До этого российский лидер называл американского главу мужественным. Путин также подчеркнул, что глава Соединенных Штатов прошел «очень тяжелый, сложный и небезопасный путь» для возвращения к власти. К тому же он пояснил, что вследствие взаимодействий с Трампом отношения России и США налаживаются.
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