Путин: вся Россия гордится молодыми участниками спецоперации

Молодые участники спецоперации (СВО) своим примером показывают важнейшие нравственные ориентиры, ими гордится вся Россия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на открытии молодежных центров в регионах.

«Вы (молодые герои, участвующие в СВО. — Прим. Ред.) собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом и своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину», — сказал Путин.

Российский лидер отметил важность включения именно таких людей в работу с молодежью. Таким образом у молодого поколения будут нужные примеры перед глазами.

Путин добавил, что молодые волонтеры активно оказывают помощь жителям Донбасса, Новороссии, а также Курской и Белгородской областей и другим регионам в рамках движения «Мы вместе».

Эти люди часто рискуют своими жизнями во время своих гуманитарных миссий и отправлений в места проведения СВО, добавил президент. Они также участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп оценил слова Путина о США. До этого российский лидер называл американского главу мужественным. Путин также подчеркнул, что глава Соединенных Штатов прошел «очень тяжелый, сложный и небезопасный путь» для возвращения к власти. К тому же он пояснил, что вследствие взаимодействий с Трампом отношения России и США налаживаются.