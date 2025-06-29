Ведущие «Алых Парусов» Хрусталев и Блохина поблагодарили защитников Отечества

Ведущие «Алых Парусов — 2025» Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина сосредоточились на важной теме, подняв речь о защитниках Отечества. Их слова переплели историю и современность, создавая мощную связь поколений победителей — от Великой Отечественной войны до Специальной военной операции (СВО). Эта линия стала важнейшей основой, объединяющей гордость за страну и память о героях, которые сражались за ее свободу.

Спикеры призвали молодое поколение стать такими же героями, как и те, кто защищал и строил Россию. Блок «Память о победах предков и подвиги героев СВО» ознаменовала своим выступлением певица Зара, которая подарила зрителям невероятный музыкальный опыт.

Ее песня «Ты вернешься» зазвучала, и в этот момент на сцену устремились зеркала и преломленные лучи света. Лазеры, красочно отражаясь, поднимались ввысь, словно лучи памяти, связывая поколения. На экране появилось звездное небо, где россыпь светящихся точек собралась в созвездия, которые складывались в образы великих героев прошлого — тех, кто сражался за свободу, создавал и вдохновлял, и современных бойцов, показывая хронологию подвигов, получающих новое значение рядом с тем, что было прежде. Их подвиги ожили в сиянии звезд, напомнив всем, что свет их побед никогда не угаснет.

Между тем, Зара продолжила свое выступление, и публика погрузилась в танцевальный номер под песню «Пусть слышат люди», который стал настоящим гимном единства и силы. Затем раздались звуки «Мир вашему дому», и на сцене развернулось захватывающее шоу в воде, в котором фонтанные струи синхронизировались с движениями цирковых артистов. Этот невероятный зрелищный момент показал единство поколений и поддержку героев, защищающих наше Отечество.

Часть шоу-программы с участием Зары не только развлекла зрителей, но и наполнила их сердца гордостью за страну, ее историю и будущее. Каждое мгновение на сцене «Алых Парусов» стало ярким украшением вечера, оставив глубочайшие впечатления о любви, памяти и единстве.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец AKMAL’ пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса» надолго.